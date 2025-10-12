Виктор Гусев ответил, может ли «Динамо» уволить Карпина после ухода из клуба Гафина

Спортивный комментатор Виктор Гусев ответил на вопрос о смене руководства московского «Динамо» и возможных последствиях этого решения для тренерского штаба. Об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров бело-голубых было объявлено в четверг, 2 октября. Как сообщила пресс-служба столичной команды, такое решение бывший председатель совета директоров бело-голубых принял самостоятельно.

— Дмитрий Гафин, шесть лет проработавший в «Динамо», покинул клуб. Вас это сильно удивило?

— Это мой хороший друг, но я не знаю всех хитросплетений. Я не близок к делам, связанным с руководством клубом.

— Может ли после смены руководства последовать смена тренерского штаба, как думаете?

— Не знаю, но в любом случае этого не нужно делать сейчас. Я всегда был против совмещения тренером двух постов, но в данном случае можно сделать исключение, потому что сборная не принимает участия в официальных матчах. Если бы наша национальная команда попала на чемпионат мира, я бы обеими руками был бы против совмещения. Когда Газзаев ушёл из сборной и остался тренером клуба, я поддержал его решение и считал, что больше никогда этого допускать не нужно. Но сейчас особая ситуация. Поэтому нужно смотреть на неё под другим углом, — приводит слова Гусева «Евро-футбол.Ру».

Валерий Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в РПЛ бело-голубые набрали 15 очков и располагаются на восьмой строчке.

Материалы по теме Григорян объяснил, как Боливии удалось победить Бразилию на фоне грядущего матча с Россией

Самая крупная победа «Динамо»: