Виктор Гусев назвал главные проблемы «Динамо» в первой трети сезона РПЛ

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев о высказался о проблемах московского «Динамо» в первой трети сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Хочется сказать, что всё пошло по нарастающей, тем не менее, команде нужно ещё много работать. Футболисты собраны хорошие, но ещё нужно, чтобы они все сыгрывались. Потому что как были проблемы в защите, так и есть. И что ужасно говорить о «Динамо» — есть проблемы с вратарями. Это ведь клуб Льва Яшина, и голкиперы всегда были сильной стороной этой команды. Ребята вроде бы хорошие, но не получается, чтобы всё было на сто процентов надежно.

Но, как динамовский болельщик, я продолжаю верить и ждать чемпионства. Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Хотя сейчас такой чемпионат, что все может перевернуться в одночасье. Очень важно, что произойдет за зиму. И очень важно, как пройдет вторая часть чемпионата. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески.

Очень жаль, что невовремя травмировался Гладышев, на которого я всегда делал ставку. Про Тюкавина я вообще не говорю. Его полноценное возвращение вообще должно изменить команду. Но то, о чём я сказал, совершенно не касается защиты, к сожалению. Карпин сделал очень многое. Он взял Осипенко. Казалось бы, кто может быть надёжнее в защите, но ничего пока не получается.

— Изначально руководству «Динамо» не стоило допускать совмещение?

— В данной ситуации я не вижу каких-то угроз ни для сборной, ни для «Динамо». Не могу сказать, что нынешнее место команды связано с тем, что Карпин работает еще и в сборной. Это глупость, — приводит слова Гусева «Евро-футбол.Ру».

Валерий Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в РПЛ бело-голубые набрали 15 очков и располагаются на восьмой строчке.

