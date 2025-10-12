Скидки
Юрий Сёмин высказался о завершившем карьеру Денисе Глушакове

Юрий Сёмин высказался о завершившем карьеру Денисе Глушакове
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике Денисе Глушакове, который объявил о завершении карьеры. Глушаков играл за «Спартак», «Локомотива», «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и ряд других клубов.

«Глушаков — очень яркий человек. Он и играл ярко. Говорят, что он не сыграл за границей, но он же играл в «Локомотиве», а потом в «Спартаке» стал чемпионом. Это большой успех. Он был незаурядным игроком. Пожелаем ему удачи. Главное, чтобы он нашел себя в футболе, потому что он его хорошо знает.

Денис бы очень работоспособен. Поэтому и достиг больших успехов. Он любил и любит футбол. У него великолепный удар, который неоднократно выручал его во всех командах. Оставил хороший след. Сегодня он, вероятно, чувствует грусть. Мне грустно! — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

В своём прощальном матче Глушаков по тайму сыграл за ветеранов «Локомотива» и «Спартака», победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-зелёные, гол с пенальти забил Динияр Билялетдинов.

