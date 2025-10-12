Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» разгромить «Атланту» без Миранчука

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

За «Интер Майами» гол забивали Лионель Месси (дважды), Жорди Альба и Луис Суарес. Также на счету Месси одна результативная передача.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук не принимал участие в этой встрече из-за отъезда в расположение национальной команды России.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом», а «Атланта» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 19 октября.