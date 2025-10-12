Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» разгромить «Атланту» без Миранчука
Поделиться
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Месси – 39' 2:0 Альба – 52' 3:0 Суарес – 61' 4:0 Месси – 87'
За «Интер Майами» гол забивали Лионель Месси (дважды), Жорди Альба и Луис Суарес. Также на счету Месси одна результативная передача.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук не принимал участие в этой встрече из-за отъезда в расположение национальной команды России.
В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом», а «Атланта» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 19 октября.
Комментарии
- 12 октября 2025
-
04:47
-
04:35
-
04:21
-
04:11
-
04:03
-
03:45
-
03:20
-
03:16
-
03:06
-
03:01
-
03:00
-
02:40
-
02:20
-
02:19
-
01:55
-
01:45
-
01:39
-
01:29
-
01:11
-
01:09
-
01:03
-
00:46
-
00:32
-
00:27
-
00:15
-
00:09
-
00:02
- 11 октября 2025
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:17
-
23:11