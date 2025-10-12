Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией со счётом 5:3
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (5:3) в квалификации на чемпионат мира-2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
3 : 5
Украина
0:1 Руслан Володимирович Маліновський – 14' 1:1 Эллертссон – 35' 1:2 Гуцуляк – 45' 1:3 Руслан Володимирович Маліновський – 45+5' 2:3 Гудмундссон – 59' 3:3 Гудмундссон – 75' 3:4 Калюжный – 85' 3:5 Очеретько – 88'
«Поздравляю команду и болельщиков. Победа!» – написал Шевченко на своей страничке в одной из социальных сетей.
На данный момент Украина находится на втором месте турнирной таблицы с пятью очками. Лидирует Франция, набравшая девять очков. На третьей строчке с тремя очками Исландия.
В следующем матче подопечные Сергей Реброва сыграют завтра примут Азербайджан. Игра состоится в Польше и начнётся в 21:45 мск.
