Сан-Марино — Кипр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией со счётом 5:3

Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией со счётом 5:3
Комментарии

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (5:3) в квалификации на чемпионат мира-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
3 : 5
Украина
0:1 Руслан Володимирович Маліновський – 14'     1:1 Эллертссон – 35'     1:2 Гуцуляк – 45'     1:3 Руслан Володимирович Маліновський – 45+5'     2:3 Гудмундссон – 59'     3:3 Гудмундссон – 75'     3:4 Калюжный – 85'     3:5 Очеретько – 88'    

«Поздравляю команду и болельщиков. Победа!» – написал Шевченко на своей страничке в одной из социальных сетей.

На данный момент Украина находится на втором месте турнирной таблицы с пятью очками. Лидирует Франция, набравшая девять очков. На третьей строчке с тремя очками Исландия.

В следующем матче подопечные Сергей Реброва сыграют завтра примут Азербайджан. Игра состоится в Польше и начнётся в 21:45 мск.

Комментарии
