Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией со счётом 5:3

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (5:3) в квалификации на чемпионат мира-2026.

«Поздравляю команду и болельщиков. Победа!» – написал Шевченко на своей страничке в одной из социальных сетей.

На данный момент Украина находится на втором месте турнирной таблицы с пятью очками. Лидирует Франция, набравшая девять очков. На третьей строчке с тремя очками Исландия.

В следующем матче подопечные Сергей Реброва сыграют завтра примут Азербайджан. Игра состоится в Польше и начнётся в 21:45 мск.

