The Athletic сообщил подробности возможной продажи «Манчестер Юнайтед» другим владельцам

Семья Глэйзеров может продать «Манчестер Юнайтед» до 2027 года в связи с условиями сделки, заключённой с Джимом Рэтклиффом, сообщает The Athletic.

Структура акционерного капитала клуба предполагает наличие двух типов акций — класса A и класса B. При этом акции класса A дают в 10 раз меньше голосов, чем класса B, большая часть которых принадлежит Глэйзерам.

На сегодняшний день семья контролирует 71,04% акций класса B и 3,04% акций класса A, что обеспечивает ей 67,91% голосов, несмотря на фактическое владение менее половиной всех акций клуба. Компания INEOS Limited, подконтрольная Джиму Рэтклиффу, владеет примерно 29% акций обоих классов.

Сделка, закрытая в феврале 2024 года, предусматривает инвестиции со стороны Рэтклиффа в размере $ 300 млн, которые он должен внести до конца года. Согласно достигнутым договорённостям, через 18 месяцев после внесения инвестиций начинает действовать механизм drag-along rights. Это право позволяет Глэйзерам принудительно включить Рэтклиффа в сделку, если найдётся покупатель, готовый приобрести весь клуб.

Если продажа произойдёт до февраля 2027 года, то цена за акцию не может быть ниже $33 — именно по такой цене Рэтклифф входил в клуб. По истечении этого срока данная гарантия утратит силу, и стоимость акций может упасть. Таким образом, с финансовой точки зрения, Глэйзерам выгоднее продать клуб до 2027 года. Сейчас акции торгуются примерно по $16, что почти вдвое ниже той суммы, которую заплатил Рэтклиф.

Полная продажа клуба на данный момент оценивается в сумму от $ 5,7 до 6 млрд, что потенциально сделает её крупнейшей сделкой по продаже футбольной команды в истории. Среди вероятных покупателей называются шейх Джасим бен Хамад Аль Тани из Катара, инвесторы из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также частные инвестиционные фонды и состоятельные индивидуальные инвесторы.

Ранее глава Саудовского управления по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намекнул, что у «Манчестер Юнайтед» может появиться новый инвестор в ближайшем будущем.

