«Это просто фантастика». Эрлинг Холанд — о победе Норвегии над Израилем в отборе к ЧМ-2026

Форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над Израилем в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

«Это просто фантастика, снова и снова. Мы всё ближе к чемпионату мира. У нас команда с качеством. Мы знаем, что делать, и понимаем, что значит играть на «Уллеволе». Мы снова проделали фантастическую работу. Надо просто постараемся выиграть следующий матч. На этом фокус сейчас», — сказал Эрлинг Холанд в интервью телеканалу TV 2.

Холанд оформил хет-трик в этом матче. Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию и Израиль на девять очков. У итальянцев остаются два матча в запасе.