Сан-Марино — Кипр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это просто фантастика». Эрлинг Холанд — о победе Норвегии над Израилем в отборе к ЧМ-2026

Форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над Израилем в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18'     2:0 Холанд – 27'     3:0 Начмиас – 28'     4:0 Холанд – 63'     5:0 Холанд – 72'    

«Это просто фантастика, снова и снова. Мы всё ближе к чемпионату мира. У нас команда с качеством. Мы знаем, что делать, и понимаем, что значит играть на «Уллеволе». Мы снова проделали фантастическую работу. Надо просто постараемся выиграть следующий матч. На этом фокус сейчас», — сказал Эрлинг Холанд в интервью телеканалу TV 2.

Холанд оформил хет-трик в этом матче. Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию и Израиль на девять очков. У итальянцев остаются два матча в запасе.

