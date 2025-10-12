Скидки
Агент Дьёкереша раскрыл подробности саги с уходом из «Спортинга», упомянув «МЮ» и «Реал»

Агент Дьёкереша раскрыл подробности саги с уходом из «Спортинга», упомянув «МЮ» и «Реал»
Аудио-версия:
Хасан Четинкая, агент шведского форварда «Арсенала» Виктора Дьёкереша, рассказал подробности летней трансферной саги с уходом футболиста из лиссабонского «Спортинга».

«Руководство „Спортинга“ заключили сделку с „Манчестер Юнайтед“ за нашей спиной — и в этом была проблема. „Юнайтед“ предложил более высокую сумму за трансфер. Если бы Угу Виана всё ещё работал в „Спортинге“, сделка была бы оформлена за час. Всё было прописано, но у нас не было времени начинать юридическую тяжбу.

Они предлагали его «Реалу», устраивали заголовки с «Мадридом» и даже с «Юнайтед», но с самого первого дня у нас было обязательство перед «Арсеналом», — приводит слова Четинкая Sports Mol.

Напомним, во время летнего трансферного окна Дьёкереш отказался ехать на сборы со «Спортингом», так как клуб его не хотел отпускать в «Арсенал». В итоге сделка всё-таки состоялась.

Самые дорогие трансферы в истории «Манчестер Юнайтед»

