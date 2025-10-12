Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль: Испания словно с другой планеты

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал матч с Испанией (0:2) в 3-м туре группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

«Здесь не о чем особо говорить. Испания словно с другой планеты. Мы можем стараться, выкладываться полностью, но, когда Испания демонстрирует такой уровень, у нас просто нет шансов. Нужно признать, что они играют в совершенно другой футбол, в футбол очень высокого класса. Счет 0:2 — можно сказать, нам ещё повезло», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

После этой встречи Испания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Грузия с тремя очками находится на третьей строчке.