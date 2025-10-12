Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фарерские острова — Чехия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль: Испания словно с другой планеты

Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль: Испания словно с другой планеты
Комментарии

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал матч с Испанией (0:2) в 3-м туре группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24'     2:0 Оярсабаль – 64'    

«Здесь не о чем особо говорить. Испания словно с другой планеты. Мы можем стараться, выкладываться полностью, но, когда Испания демонстрирует такой уровень, у нас просто нет шансов. Нужно признать, что они играют в совершенно другой футбол, в футбол очень высокого класса. Счет 0:2 — можно сказать, нам ещё повезло», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

После этой встречи Испания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Грузия с тремя очками находится на третьей строчке.

Материалы по теме
Сборная Испании обыграла команду Грузии в отборе на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android