Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль: Испания словно с другой планеты
Поделиться
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал матч с Испанией (0:2) в 3-м туре группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24' 2:0 Оярсабаль – 64'
«Здесь не о чем особо говорить. Испания словно с другой планеты. Мы можем стараться, выкладываться полностью, но, когда Испания демонстрирует такой уровень, у нас просто нет шансов. Нужно признать, что они играют в совершенно другой футбол, в футбол очень высокого класса. Счет 0:2 — можно сказать, нам ещё повезло», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
После этой встречи Испания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Грузия с тремя очками находится на третьей строчке.
Комментарии
- 12 октября 2025
-
07:14
-
07:03
-
05:50
-
05:49
-
05:42
-
04:47
-
04:35
-
04:21
-
04:11
-
04:03
-
03:45
-
03:20
-
03:16
-
03:06
-
03:01
-
03:00
-
02:40
-
02:20
-
02:19
-
01:55
-
01:45
-
01:39
-
01:29
-
01:11
-
01:09
-
01:03
-
00:46
-
00:32
-
00:27
-
00:15
-
00:09
-
00:02
- 11 октября 2025
-
23:47
-
23:45
-
23:41