Роналду опубликовал пост после матча Португалия — Ирландия, в котором он не забил пенальти

Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Ирландией (1:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Ирландия
1:0 Невеш – 90+1'    

«Ещё один шаг сделан! Вперёд!» — написал Роналду на своей страничке в одной из социальных сетей. Напомним, в этой встрече Криштиану не смог реализовать пенальти на 75-й минуте матча.

В итоге хозяева всё-таки смогли победить благодаря голу Рубена Невеша в компенсированное ко второму тайму время.

Сборная Португалии занимает первое место в группе F с девятью очками в трёх матчах. Ирландия осталась на четвёртой строчке. У команды всего одно очко. Во вторник, 14 октября, португальцы примут на своём поле Венгрию. Ирландия в тот же день сыграет дома с Арменией.

