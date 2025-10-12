«Это была именно та игра, которую мы ожидали». Тренер Португалии — о победе над Ирландией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о победе над Ирландией (1:0) в матче 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Это была именно та игра, которую мы ожидали. Сборная Ирландии сильнее, чем показала себя в сентябре, и приехала сюда как раненый зверь. Мы предполагали, что они нам ответят. Но главное было не волноваться, не дать им контратаковать и пресекать любую угрозу со стандартов. В итоге у них не было ни одного по-настоящему опасного удара за весь матч.

Первый гол мы должны были забивать раньше. Наша игра без мяча была на очень высоком уровне. Мне понравилось, как выглядела команда, — мы не потеряли самообладания. Это была тяжёлая, но абсолютно заслуженная победа», — приводит слова тренера RTP.

Сборная Португалии занимает первое место в группе F с девятью очками в трёх матчах. Ирландия осталась на четвёртой строчке.