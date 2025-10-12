Григорян назвал лучшего голкипера первой трети сезона РПЛ

Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос о лучшем вратаре первой трети российского чемпионата.

«Очень сложно это сделать. И Митрюшкин этого заслуживает. Но я выберу Агкацева. Нельзя сказать, что «Краснодар» выносит всех в одну калитку, но его команда борется за чемпионство. А это значит, что ответственность у него возрастает», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Агкацев сыграл за «Краснодар» все 11 матчей, пропустив семь голов. В следующем туре «быки» отправятся в гости к махачкалинскому «Динамо».

Боец UFC Царукян тренируется вместе с игроками ФК «Краснодар»