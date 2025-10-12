Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян назвал лучшего голкипера первой трети сезона РПЛ

Григорян назвал лучшего голкипера первой трети сезона РПЛ
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос о лучшем вратаре первой трети российского чемпионата.

«Очень сложно это сделать. И Митрюшкин этого заслуживает. Но я выберу Агкацева. Нельзя сказать, что «Краснодар» выносит всех в одну калитку, но его команда борется за чемпионство. А это значит, что ответственность у него возрастает», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Агкацев сыграл за «Краснодар» все 11 матчей, пропустив семь голов. В следующем туре «быки» отправятся в гости к махачкалинскому «Динамо».

Боец UFC Царукян тренируется вместе с игроками ФК «Краснодар»

Материалы по теме
Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»
Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android