Гана — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Я всем очень доволен». Тренер сборной Италии Гаттузо — о победе над Эстонией

Аудио-версия:
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о победе над Эстонией (3:1) в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5'     0:2 Ретеги – 38'     0:3 Эспозито – 74'     1:3 Саппинен – 76'    

«В отборочном цикле не бывает простых матчей, и эстонцы сегодня проявили много желания, бились от души и много бегали. Мы же продолжали играть интенсивно. Реализация моментов могла быть получше, но я не переживаю из-за этого. Я всем очень доволен. Сейчас мы поднялись на второе место в группе, но это пока ещё ничего не значит. О каких-то достижениях можно говорить только по факту зафиксированных, конечных свершений», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

После этой игры Эстония с тремя очками занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I, Италия с 12 очками находится на второй строчке.

