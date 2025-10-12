«Я всем очень доволен». Тренер сборной Италии Гаттузо — о победе над Эстонией

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о победе над Эстонией (3:1) в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
«В отборочном цикле не бывает простых матчей, и эстонцы сегодня проявили много желания, бились от души и много бегали. Мы же продолжали играть интенсивно. Реализация моментов могла быть получше, но я не переживаю из-за этого. Я всем очень доволен. Сейчас мы поднялись на второе место в группе, но это пока ещё ничего не значит. О каких-то достижениях можно говорить только по факту зафиксированных, конечных свершений», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
После этой игры Эстония с тремя очками занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I, Италия с 12 очками находится на второй строчке.
- 12 октября 2025
