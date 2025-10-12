Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Автор гола сборной Эстонии прокомментировал ошибку Доннаруммы в матче отбора к ЧМ-2026

Автор гола сборной Эстонии прокомментировал ошибку Доннаруммы в матче отбора к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Автор гола сборной Эстонии нападающий Рауно Саппинен прокомментировал ошибку вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Италией (1:3).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5'     0:2 Ретеги – 38'     0:3 Эспозито – 74'     1:3 Саппинен – 76'    

«Видел высокий навес, и подумал, что всегда надо идти до конца. Ведь все люди, все ошибаются. Здесь так и произошло. Это случилось очень вовремя. Перед этим они забили третий гол, а через две минуты забили мы. Это сбило их игровой ритм. Мы больше поверили в себя и пытались забить ещё, а там уже случиться могло всякое. Но в любом случае проиграть 1:3 приятнее, чем 0:3. Во втором тайме было много позитивных моментов, которые можем перенести и на следующую игру с Молдавией», — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

После этой игры Эстония с тремя очками занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I, Италия с 12 очками находится на второй строчке.

Материалы по теме
«Я всем очень доволен». Тренер сборной Италии Гаттузо — о победе над Эстонией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android