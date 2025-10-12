Автор гола сборной Эстонии прокомментировал ошибку Доннаруммы в матче отбора к ЧМ-2026

Автор гола сборной Эстонии нападающий Рауно Саппинен прокомментировал ошибку вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Италией (1:3).

«Видел высокий навес, и подумал, что всегда надо идти до конца. Ведь все люди, все ошибаются. Здесь так и произошло. Это случилось очень вовремя. Перед этим они забили третий гол, а через две минуты забили мы. Это сбило их игровой ритм. Мы больше поверили в себя и пытались забить ещё, а там уже случиться могло всякое. Но в любом случае проиграть 1:3 приятнее, чем 0:3. Во втором тайме было много позитивных моментов, которые можем перенести и на следующую игру с Молдавией», — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

После этой игры Эстония с тремя очками занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I, Италия с 12 очками находится на второй строчке.