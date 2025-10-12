«Как это было здорово — забить гол». Испанец Оярсабаль — о своём мяче в ворота Грузии
Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о забитом мяче в ворота Грузии в матче 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира — 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24' 2:0 Оярсабаль – 64'
«Как это было здорово — забить гол, особенно зная, что он практически обеспечил нам победу. Мы понимали, что Грузия будет обороняться изо всех сил, и это усложнит задачу. Мы просто не реализовали свои моменты так эффективно, как могли, ведь фактически контролировали игру от начала до конца. Не было нескольких игроков? Наша сила — в команде», — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.
После этой встречи Испания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Грузия с тремя очками находится на третьей строчке.
