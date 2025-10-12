Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как это было здорово — забить гол». Испанец Оярсабаль — о своём мяче в ворота Грузии

«Как это было здорово — забить гол». Испанец Оярсабаль — о своём мяче в ворота Грузии
Комментарии

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о забитом мяче в ворота Грузии в матче 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24'     2:0 Оярсабаль – 64'    

«Как это было здорово — забить гол, особенно зная, что он практически обеспечил нам победу. Мы понимали, что Грузия будет обороняться изо всех сил, и это усложнит задачу. Мы просто не реализовали свои моменты так эффективно, как могли, ведь фактически контролировали игру от начала до конца. Не было нескольких игроков? Наша сила — в команде», — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

После этой встречи Испания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Грузия с тремя очками находится на третьей строчке.

Материалы по теме
Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль: Испания словно с другой планеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android