«Как это было здорово — забить гол». Испанец Оярсабаль — о своём мяче в ворота Грузии

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о забитом мяче в ворота Грузии в матче 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира — 2026.

«Как это было здорово — забить гол, особенно зная, что он практически обеспечил нам победу. Мы понимали, что Грузия будет обороняться изо всех сил, и это усложнит задачу. Мы просто не реализовали свои моменты так эффективно, как могли, ведь фактически контролировали игру от начала до конца. Не было нескольких игроков? Наша сила — в команде», — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

После этой встречи Испания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Грузия с тремя очками находится на третьей строчке.