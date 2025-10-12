Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов продать трёх футболистов зимой — TBR Football

«Арсенал» рассматривает вариант с продажей нападающих Габриэля Жезуса и Леандро Троссарда, а также защитника Александра Зинченко грядущей зимой. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, лондонский клуб может продать Зинченко в январе, несмотря на его нахождение в аренде в «Ноттингем Форест», рассчитанной до конца нынешнего сезона. Защитник может перейти в другую команду.

Троссард также способен покинуть стан «канониров», несмотря на недавнее повышение его зарплаты.

Подчёркивается, что «Арсенал» не намерен «выгонять» какого-то из названных футболистов, однако рассмотрит предложения по ним, если они поступят.

