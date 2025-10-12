Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаттузо: для Италии важно продолжать создавать моменты

Гаттузо: для Италии важно продолжать создавать моменты
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался после победы своей команды в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5'     0:2 Ретеги – 38'     0:3 Эспозито – 74'     1:3 Саппинен – 76'    

«Для Италии важно продолжать создавать моменты. Вы можете промахнуться или увидеть, как вратарь отбивает пенальти, но главное — использовать эти возможности. Мы должны продолжать в том же духе, восстанавливаться, потому что, как показывает наша история, во втором матче мы всегда испытываем больше трудностей. На кону многое стоит: если мы выиграем, то Израиль выпадет из гонки и мы сможем спокойно готовиться к плей-офф», — приводит слова специалиста RAI Sport.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.

Материалы по теме
«Я всем очень доволен». Тренер сборной Италии Гаттузо — о победе над Эстонией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android