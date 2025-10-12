Гаттузо: для Италии важно продолжать создавать моменты

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался после победы своей команды в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).
«Для Италии важно продолжать создавать моменты. Вы можете промахнуться или увидеть, как вратарь отбивает пенальти, но главное — использовать эти возможности. Мы должны продолжать в том же духе, восстанавливаться, потому что, как показывает наша история, во втором матче мы всегда испытываем больше трудностей. На кону многое стоит: если мы выиграем, то Израиль выпадет из гонки и мы сможем спокойно готовиться к плей-офф», — приводит слова специалиста RAI Sport.
Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.
- 12 октября 2025
-
09:24
-
09:15
-
09:07
-
09:07
-
08:56
-
08:49
-
08:31
-
08:29
-
08:23
-
08:15
-
07:14
-
07:03
-
05:50
-
05:49
-
05:42
-
04:47
-
04:35
-
04:21
-
04:11
-
04:03
-
03:45
-
03:20
-
03:16
-
03:06
-
03:01
-
03:00
-
02:40
-
02:20
-
02:19
-
01:55
-
01:45
-
01:39
-
01:29
-
01:11
-
01:09