Гаттузо: для Италии важно продолжать создавать моменты

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался после победы своей команды в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).

«Для Италии важно продолжать создавать моменты. Вы можете промахнуться или увидеть, как вратарь отбивает пенальти, но главное — использовать эти возможности. Мы должны продолжать в том же духе, восстанавливаться, потому что, как показывает наша история, во втором матче мы всегда испытываем больше трудностей. На кону многое стоит: если мы выиграем, то Израиль выпадет из гонки и мы сможем спокойно готовиться к плей-офф», — приводит слова специалиста RAI Sport.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.