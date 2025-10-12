Скидки
Гана — Коморские острова. Прямая трансляция
Дмитрий Хлестов — Глушакову: добро пожаловать в ветеранский футбол!

Аудио-версия:
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о прощальном матче экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Эта игра состоялась при участии бывших футболистов «Спартака» и «Локомотива».

«Прощальный матч так только называется, но Глушакову играть ещё и играть. Добро пожаловать в ветеранский футбол! Там ещё больше матчей, чем в профессиональном футболе», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушаков находился в системе «Локомотива» с 2005 по 2013 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. За красно-белых Глушаков играл с 2013 по 2019 год. Полузащитник провёл 173 матча во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов. Глушаков являлся капитаном «Спартака».

Самые титулованные футбольные клубы России:

