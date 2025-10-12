Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стали известны две позиции, которые «Манчестер Юнайтед» намерен усилить зимой

Стали известны две позиции, которые «Манчестер Юнайтед» намерен усилить зимой
Руководство «Манчестер Юнайтед» находится в поиске нового опорного полузащитника и правого защитника. Клуб хочет приобрести футболистов на эти позиции грядущей зимой. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, боссы «Манчестер Юнайтед» продолжают доверять главному тренеру команды Рубену Амориму и готовы купить необходимых ему игроков.

Подчёркивается, что «красные дьяволы» считают необходимым приобрести полузащитника оборонительного плана в январе, поскольку существует вероятность, что воспитанник команды Кобби Майну покинет её. Игрок может перейти в другой клуб как на постоянной основе, так и на правах аренды.

