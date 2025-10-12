Скидки
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 12 октября

Сегодня, 12 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 12 октября (время московское):

  • 16:00. Сан-Марино – Кипр;
  • 19:00. Нидерланды – Финляндия;
  • 19:00. Фарерские острова – Чехия;
  • 19:00. Шотландия – Беларусь;
  • 21:45. Хорватия – Гибралтар;
  • 21:45. Литва – Польша;
  • 21:45. Дания – Греция;
  • 21:45. Румыния – Австрия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

