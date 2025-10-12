Ретеги — о матче Эстония — Италия: это была хорошая игра

26-летний нападающий «Аль-Кадисии» и сборной Италии Матео Ретеги высказался о победе итальянской команды в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).
«Я надеюсь, что так будет и дальше. Это была хорошая игра, особенно первый тайм. Если бы в перерыве был другой результат, то и второй тайм был бы другим, но в любом случае это было достойно. Я так горжусь тем, что нахожусь здесь, и надеюсь и дальше помогать команде выигрывать матчи», — приводит слова футболиста RAI Sport.
В матче с Эстонией Ретеги не реализовал пенальти, но затем забил второй гол своей команды после передачи Риккардо Орсолини.
Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.
- 12 октября 2025
-
10:50
-
10:50
-
10:44
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:21
-
10:17
-
10:16
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:15
-
09:07
-
09:07
-
08:56
-
08:49
-
08:31
-
08:29
-
08:23
-
08:15
-
07:14
-
07:03
-
05:50
-
05:49