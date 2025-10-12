Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ретеги — о матче Эстония — Италия: это была хорошая игра

Ретеги — о матче Эстония — Италия: это была хорошая игра
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний нападающий «Аль-Кадисии» и сборной Италии Матео Ретеги высказался о победе итальянской команды в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5'     0:2 Ретеги – 38'     0:3 Эспозито – 74'     1:3 Саппинен – 76'    

«Я надеюсь, что так будет и дальше. Это была хорошая игра, особенно первый тайм. Если бы в перерыве был другой результат, то и второй тайм был бы другим, но в любом случае это было достойно. Я так горжусь тем, что нахожусь здесь, и надеюсь и дальше помогать команде выигрывать матчи», — приводит слова футболиста RAI Sport.

В матче с Эстонией Ретеги не реализовал пенальти, но затем забил второй гол своей команды после передачи Риккардо Орсолини.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.

Материалы по теме
Гаттузо: для Италии важно продолжать создавать моменты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android