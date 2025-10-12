Ретеги — о матче Эстония — Италия: это была хорошая игра

26-летний нападающий «Аль-Кадисии» и сборной Италии Матео Ретеги высказался о победе итальянской команды в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).

«Я надеюсь, что так будет и дальше. Это была хорошая игра, особенно первый тайм. Если бы в перерыве был другой результат, то и второй тайм был бы другим, но в любом случае это было достойно. Я так горжусь тем, что нахожусь здесь, и надеюсь и дальше помогать команде выигрывать матчи», — приводит слова футболиста RAI Sport.

В матче с Эстонией Ретеги не реализовал пенальти, но затем забил второй гол своей команды после передачи Риккардо Орсолини.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.