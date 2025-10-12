Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 12 октября

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 12 октября
Сегодня, 12 октября, пройдёт один матч 14-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 12 октября (время московское):

16:00. «Ротор» — «Черноморец».

По ходу 13-го тура Первой лиги турнирную таблицу возглавляет воронежский «Факел» с 30 очками, вторым идёт костромской «Спартак» (29 очков), екатеринбургский «Урал» (24) с матчем в запасе — третий. Четвёртое место занимает «Челябинск» (23, матч в запасе), пятое — челнинский «КАМАЗ» (23). В зоне вылета располагаются «Чайка» (11), саратовский «Сокол» (10) и московское «Торпедо» (10).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
