Главная Футбол Новости

«Деньги в футбол не играют». Константин Головской — о составе «Спартака»

«Деньги в футбол не играют». Константин Головской — о составе «Спартака»
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Константин Головской поделился мнением о нынешнем составе красно-белых.

«Для меня удивительно, что в прошлом сезоне был костяк из Угальде и Барко, а в этом Станкович сделал акцент на Заболотном. Команда играла непонятно во что, а потом вернулся Угальде и набрал форму. Если хочешь видеть какой-то стиль, должен быть костяк из семи-восьми стабильно играющих футболистов. Но у Станковича пять человек играют один матч, пять других — второй. Отсюда несыгранность. Если за футболистов заплачены большие деньги, это не значит, что они заиграют сразу. Деньги в футбол не играют», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

