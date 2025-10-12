Тренер сборной Испании высказался о травме Дани Ольмо

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о ситуации с травмой полузащитника Даниэля Ольмо, полученной в расположении национальной команды. Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» предоставила сборной отчёт, где говорилось о мышечной усталости футболиста. Несмотря на это, де ла Фуэнте продолжал задействовать его на тренировках.

«Дани приехал в идеальном состоянии, медицинского заключения не было, и у него был просто небольшой дискомфорт. Он не тренировался всю неделю, думая, что ему станет легче, но в конце концов дискомфорт усилился. Ради его здоровья мы решили отпустить его. Если бы мы были уверены, что рисков нет, то Дани остался бы в сборной», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

