ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало финала женского Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 октября, состоится финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором сыграют московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Матч пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игру обслужит судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Встречу в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 14:45.

Это будет 33-й розыгрыш Кубка России среди женщин. Для ЦСКА финал турнира станет шестым в истории, «Зенит» вышел в финал в четвёртый раз.

В розыгрыше женского Кубка России 2024 года ЦСКА в финале проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2. «Зенит» дошёл до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступил «Чертаново» (2:2, 2:4 пен.).