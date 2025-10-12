Скидки
Президент «Комо»: Фабрегас должен помочь выбрать того, кто однажды заменит его

Президент «Комо» Мирван Суварсо высказался о дальнейших перспективах главного тренера команды Сеска Фабрегаса.

«У нас должен быть план преемственности — не только для тренера, но и для каждого руководителя. Даже у меня уже есть кандидат на замену. Мы все работаем и обучаем людей, которые смогут занять наши места, от генерального директора до сотрудников на всех должностях. Безусловно, это очень важно. Сеск не просто тренер, а акционер и человек, который сформировал футбольную философию клуба. Поэтому именно он должен помочь выбрать того, кто однажды заменит его, если он решит уйти», — приводит слова Суварсо Sportitalia.

38-летний наставник попал в сферу интересов топ-клубов после успешной работы в Италии. Испанец мог стать сменщиком Симоне Индзаги в «Интере» ещё в начале минувшего лета, однако решил остаться. Ожидается, что в скором будущем у начинающего специалиста будут новые предложения от грандов.

