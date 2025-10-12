Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Тренер ЦСКА Хавьер Нойя: Челестини — топ-тренер и трудоголик, всё время думает о футболе

Аудио-версия:
Тренер ЦСКА Хавьер Нойя охарактеризовал главного тренера красно-синих Фабио Челестини.

— Как вы оказались в ЦСКА?
— Челестини контактировал со мной. И сказали, что есть предложение в ЦСКА, если мне это интересно. Я, конечно, согласился. Я знаю, что Челестини — топ-тренер. У меня есть знакомые, которые знают, как он работает. Для меня, я думаю, это был хороший вариант.

— Что можете сказать о совместной работе с Челестини и результате, который он дал?
— Он трудоголик, работает, просыпается и всё время думает о футболе, поэтому такой результат. По-другому никак. На таком уровне по-другому не получится, — сказал Нойя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА под руководством Челестини возглавляет таблицу Мир РПЛ, набрав 24 очка после 11 туров.

