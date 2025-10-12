Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским, он не хочет уезжать к саудовцам

«Барселона» приняла решение не продлевать контракт с 37-летним форвардом Робертом Левандовским, заканчивающийся летом 2026 года. Это обусловлено возрастом футболиста, низкой результативностью и потерей способности давить на соперника с той интенсивностью, с которой это делают его одноклубники. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент неизвестно, завершит ли нападающий карьеру после нынешнего сезона или поиграет в другой команде ещё один-два года. Маловероятно, что Левандовски примет предложение от саудовских клубов.

Форвард выступает в составе «Барселоны» с 2022 года. В нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

