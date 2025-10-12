Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Луис Суарес забил 600-й гол в карьере

Комментарии

Нападающий «Интер Майами» и сборной Уругвая Луис Суарес забил 600-й гол в карьере. Это произошло в матче МЛС с «Атлантой Юнайтед» (4:0), 38-летний форвард отметился забитым мячом на 61-й минуте.

США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Месси – 39'     2:0 Альба – 52'     3:0 Суарес – 61'     4:0 Месси – 87'    

Всего Суарес забил за «Интер Майами» 42 гола. Его статистика во время выступлений за другие команды выглядит следующим образом: в «Барселоне» — 198 голов, в «Аяксе» — 111, в «Ливерпуле» — 82, в сборной Уругвая — 69, в «Атлетико» — 34, в «Гремио» — 29, в «Насьонале» — (20), в «Гронингене» — 15.

Луис Суарес выступает за «Интер Майами» с января 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.

