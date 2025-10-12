Скидки
Лионель Месси установил рекорд МЛС

Лионель Месси установил рекорд МЛС
Комментарии

38-летний аргентинский нападающий «Интер» Майами Лионель Месси стал первым игроком в истории МЛС, которому удалось забить по несколько мячей в девяти матчах регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Во вчерашнем матче с «Атлантой» Месси сделал дубль и помог своей команде одержать крупную победу (4:0).

США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Месси – 39'     2:0 Альба – 52'     3:0 Суарес – 61'     4:0 Месси – 87'    

Также аргентинец с 26 забитыми мячами единолично возглавил таблицу бомбардиров МЛС, опередив габонского полузащитника «Лос-Анджелеса» Дени Буанга (24).

«Интер Майами» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 62 очка. Команде осталось провести одну встречу в регулярном чемпионате.

