Лионель Месси установил рекорд МЛС
38-летний аргентинский нападающий «Интер» Майами Лионель Месси стал первым игроком в истории МЛС, которому удалось забить по несколько мячей в девяти матчах регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
Во вчерашнем матче с «Атлантой» Месси сделал дубль и помог своей команде одержать крупную победу (4:0).
США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Месси – 39' 2:0 Альба – 52' 3:0 Суарес – 61' 4:0 Месси – 87'
Также аргентинец с 26 забитыми мячами единолично возглавил таблицу бомбардиров МЛС, опередив габонского полузащитника «Лос-Анджелеса» Дени Буанга (24).
«Интер Майами» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 62 очка. Команде осталось провести одну встречу в регулярном чемпионате.
