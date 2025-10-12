Онопко поделился впечатлениями от Умярова в сборной России

Тренер сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о впечатлениях от полузащитника Наиля Умярова. 25-летний футболист дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:1). Умяров вышел на поле на 68-й минуте.

— Самые приятные. Он хорошо тренируется, как и все остальные ребята. В матче с иранцами состоялся его дебют. Наиль приехал с таким настроем в сборную, было видно, что он очень рад вызову.

– Чего раньше не хватало Наилю, чтобы получить вызов?

– Футболист должен заслужить вызов игрой. Мы же следим за всеми, смотрим определённое количество матчей. На конкретную позицию есть несколько футболистов, и мы выбираем. Он это знает, — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Как сборная России играет при Карпине: