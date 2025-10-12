ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на финал женского Кубка России по футболу

Сегодня, 12 октября, состоится финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором сыграют московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Матч пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игру обслужит судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Команды назвали стартовые составы.

ЖФК ЦСКА: Грязнова (вратарь), Дамьянович, Братко, Мануйлова, Семёнова, Смирнова, Кишмахова, Чавич, Николич, Петрова, Яковлева.

ЖФК «Зенит»: Воскобович (вратарь), Сорокина, Куропаткина, Цыбутович, Мирзалиева, Поздеева, Андреева, Шиншилла, Пантюхина, Гживиньска, Нина.

Это будет 33-й розыгрыш Кубка России среди женщин. Для ЦСКА финал турнира станет шестым в истории, «Зенит» вышел в финал в четвёртый раз.

В розыгрыше женского Кубка России 2024 года ЦСКА в финале проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2. «Зенит» дошёл до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступил «Чертаново» (2:2, 2:4 пен.).