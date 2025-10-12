Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем: я пытался поддерживать образ мачо-спортсмена, чтобы скрывать уязвимость

Беллингем: я пытался поддерживать образ мачо-спортсмена, чтобы скрывать уязвимость
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметил важность заботы о своём ментальном состоянии.

«С развитием социальных сетей появилось больше способов нападать на людей и унижать их. Я думаю, что разговоры о психологическом здоровье до сих пор вызывают осуждение.

Знаю, что бывали моменты, когда я чувствовал себя уязвимым, сомневался в себе и нуждался в том, чтобы с кем-то поговорить, но вместо этого пытался поддерживать образ мачо-спортсмена, который говорит: «Мне никто не нужен».

По правде говоря, я, как и все, испытываю эти чувства. И вам станет намного легче, если вы поговорите о своих проблемах и эмоциях», — приводит слова Беллингема Daily Mail.

Материалы по теме
Тухель объяснил отсутствие Беллингема, Фодена и Грилиша в сборной Англии

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android