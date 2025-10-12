Беллингем: я пытался поддерживать образ мачо-спортсмена, чтобы скрывать уязвимость

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметил важность заботы о своём ментальном состоянии.

«С развитием социальных сетей появилось больше способов нападать на людей и унижать их. Я думаю, что разговоры о психологическом здоровье до сих пор вызывают осуждение.

Знаю, что бывали моменты, когда я чувствовал себя уязвимым, сомневался в себе и нуждался в том, чтобы с кем-то поговорить, но вместо этого пытался поддерживать образ мачо-спортсмена, который говорит: «Мне никто не нужен».

По правде говоря, я, как и все, испытываю эти чувства. И вам станет намного легче, если вы поговорите о своих проблемах и эмоциях», — приводит слова Беллингема Daily Mail.

Материалы по теме Тухель объяснил отсутствие Беллингема, Фодена и Грилиша в сборной Англии

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу: