ЦСКА — «Зенит»: 1-й тайм финала женского Кубка России по футболу завершился со счётом 0:0

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором играют московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Матч проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игру обслуживает судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

Это 33-й розыгрыш Кубка России среди женщин. Для ЦСКА финал турнира — шестой в истории, «Зенит» вышел в финал в четвёртый раз.

В розыгрыше женского Кубка России 2024 года ЦСКА в финале проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2. «Зенит» дошёл до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступил «Чертаново» (2:2, 2:4 пен.).