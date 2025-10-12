Скидки
Футбол Новости

Сборная Ирана вовремя улетела из Волгограда после матча с Россией

Комментарии

Пресс-служба сборной Ирана сообщила, что команда вовремя улетела из Волгограда после товарищеского матча с Россией (2:1). Отметим, что российская национальная команда вернулась в Москву с задержкой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Мы вовремя, на следующее утро после матча, и без проблем улетели из Волгограда. Сейчас уже находимся в Дубае, готовимся к игре с Танзанией», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе сборной Ирана.

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. Сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

Комментарии
