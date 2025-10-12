Сборная Ирана вовремя улетела из Волгограда после матча с Россией

Пресс-служба сборной Ирана сообщила, что команда вовремя улетела из Волгограда после товарищеского матча с Россией (2:1). Отметим, что российская национальная команда вернулась в Москву с задержкой.

«Мы вовремя, на следующее утро после матча, и без проблем улетели из Волгограда. Сейчас уже находимся в Дубае, готовимся к игре с Танзанией», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе сборной Ирана.

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. Сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

Материалы по теме Корнаухов рассказал, что его порадовало в составе сборной России на игру с Ираном

Как сборная России играет при Карпине: