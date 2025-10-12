Александр Мирзоян: отметим 99-летие Никиты Симоняна, и не один день

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался по поводу дня рождения спартаковской легенды Никиты Павловича Симоняна.

«Уже многие поздравили Симоняна, да и продолжают поздравлять. Сейчас по Первому каналу смотрим поздравления. Отметим его день рождения, и не один день», — сказал Мирзоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Никите Симоняну 12 октября исполняется 99 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». Симонян провёл за красно-белых 215 матчей и забил 160 мячей. За сборную страны Никита Павлович провёл 20 матчей, в которых отметился 10 мячами.