Ледяхов: Никите Симоняну хочется пожелать здоровья и как можно больше лет жизни
Российский тренер Игорь Ледяхов пожелал здоровья и долгих лет жизни легенде «Спартака» Никите Симоняну, которому сегодня, 12 октября, исполнилось 99 лет.

«Что можно пожелать в этом возрасте такому великому человеку? Конечно, здоровья, как можно больше лет жизни. Это самое главное! Также хотелось бы поздравить Симоняна с высокой правительственной наградой», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Никита Симонян выступал за московский «Спартак» с 1949 по 1959 год, провёл в составе красно-белых 245 матчей и забил 160 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Также Симонян выступал за сухумское «Динамо» и московские «Крылья Советов». В настоящий момент легендарный экс-футболист «Спартака» является первым вице-президентом РФС. 10 октября указом президента РФ Владимира Путина Симонян получил звание Героя Труда.

