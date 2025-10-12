Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротор — Черноморец: текстовая трансляция матча 14-го тура Первой лиги начнётся в 16:00 мск, 12 октября

«Ротор» — «Черноморец»: текстовая трансляция матча 14-го тура Первой лиги начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 12 октября, состоится матч 14-го тура Лиги Pari между волгоградским «Ротором» и новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 13-м туре Первой лиги «Ротор» под руководством Дениса Бояринцева в гостях сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» (0:0), «Черноморец» Вадима Евсеева на выезде разгромил московское «Торпедо» (4:1).

По ходу 13-го тура Первой лиги «Факел» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Вторым идёт костромской «Спартак» (29), третьим — «Урал» (24), у которого матч в запасе. «Ротор» (22) располагается на седьмой строчке, «Черноморец» (15) — 12-й.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android