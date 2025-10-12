«Ротор» — «Черноморец»: текстовая трансляция матча 14-го тура Первой лиги начнётся в 16:00

Сегодня, 12 октября, состоится матч 14-го тура Лиги Pari между волгоградским «Ротором» и новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 13-м туре Первой лиги «Ротор» под руководством Дениса Бояринцева в гостях сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» (0:0), «Черноморец» Вадима Евсеева на выезде разгромил московское «Торпедо» (4:1).

По ходу 13-го тура Первой лиги «Факел» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Вторым идёт костромской «Спартак» (29), третьим — «Урал» (24), у которого матч в запасе. «Ротор» (22) располагается на седьмой строчке, «Черноморец» (15) — 12-й.