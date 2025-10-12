Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 99-летием

«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 99-летием
Пресс-служба московского «Спартака» поздравила легенду клуба Никиту Симоняна с 99-летием.

«Никите Павловичу Симоняну — 99 лет! Мы от всей души поздравляем старейшего ветерана красно-белых и почётного президента Комитета ветеранов!

Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба: шесть чемпионств и пять кубков СССР как игрок и как тренер.

А несколько дней назад легенде «Спартака» присвоили звание Героя Труда за особые заслуги перед государством.

С днем рождения, Никита Павлович! Вся спартаковская семья желает Вам крепкого здоровья и поздравляет с праздником!» — говорится в сообщении в телеграм-канале «Спартака».

Никита Симонян выступал за московский «Спартак» с 1949 по 1959 год, провёл в составе красно-белых 245 матчей и забил 160 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Также Симонян выступал за сухумское «Динамо» и московские «Крылья Советов». В настоящий момент легендарный экс-футболист «Спартака» является первым вице-президентом РФС. 10 октября указом президента РФ Владимира Путина Симонян получил звание Героя Труда.

