Игорь Ледяхов: сборная России обыграла Иран, но были неубедительные отрезки

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о победе сборной России над Ираном в товарищеском матче. Встреча, которая прошла 9 октября в Волгограде, завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 2:1.

«Осталось двоякое впечатление от матча с Ираном. С одной стороны, победили. Но с другой — были отрезки, в которых сборная России выглядела неубедительно. Состав был новый, есть элементы несыгранности. Главное, что порадовали болельщиков, которые пришли на стадион в Волгограде. Там любят футбол. Сборная России молодец, что выиграла. Но качество игры могло бы быть лучше», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

14 октября сборная России сыграет с командой Боливии. Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 20:00.