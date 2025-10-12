Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Гаттузо высказался по поводу травмы Мойзе Кина

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о травме 25-летнего нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина, полученной в победном матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5'     0:2 Ретеги – 38'     0:3 Эспозито – 74'     1:3 Саппинен – 76'    

«Посмотрим, у него болела лодыжка, и мы надеемся, что ничего серьёзного нет, ведь нам нужны все. По крайней мере, хорошо, что Мойзе вышел на поле и забил», — приводит слова специалиста RAI Sport.

Кин получил растяжение связок голеностопа и, скорее всего, не сможет принять участие в следующем матче — с Израилем.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.

