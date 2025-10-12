Гаттузо высказался по поводу травмы Мойзе Кина
Поделиться
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о травме 25-летнего нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина, полученной в победном матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5' 0:2 Ретеги – 38' 0:3 Эспозито – 74' 1:3 Саппинен – 76'
«Посмотрим, у него болела лодыжка, и мы надеемся, что ничего серьёзного нет, ведь нам нужны все. По крайней мере, хорошо, что Мойзе вышел на поле и забил», — приводит слова специалиста RAI Sport.
Кин получил растяжение связок голеностопа и, скорее всего, не сможет принять участие в следующем матче — с Израилем.
Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2025
-
12:23
-
12:14
-
12:12
-
11:52
-
11:50
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
11:12
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:50
-
10:44
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:21
-
10:17
-
10:16
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30