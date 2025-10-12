Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук объяснил, почему рад переходу брата Антона в «Динамо»

Алексей Миранчук объяснил, почему рад переходу брата Антона в «Динамо»
Комментарии

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, что рад переходу брата Антона Миранчука в московское «Динамо».

«Что касается Антона, рад, что он перешёл [в «Динамо»]. Это команда, где он может прогрессировать, бороться за титулы и просто наслаждаться игрой, футболом. Это самое главное для футболиста», — приводит слова Алексея Миранчука «РИА Новости Спорт».

Бело-голубые объявили о подписании контракта с Антоном Миранчуком 23 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления на сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме
Алексей Миранчук рассказал, почему испытал лучшие эмоции в матче с Ираном

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android