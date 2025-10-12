Алексей Миранчук объяснил, почему рад переходу брата Антона в «Динамо»

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, что рад переходу брата Антона Миранчука в московское «Динамо».

«Что касается Антона, рад, что он перешёл [в «Динамо»]. Это команда, где он может прогрессировать, бороться за титулы и просто наслаждаться игрой, футболом. Это самое главное для футболиста», — приводит слова Алексея Миранчука «РИА Новости Спорт».

Бело-голубые объявили о подписании контракта с Антоном Миранчуком 23 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления на сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

