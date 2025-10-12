Шотландия — Беларусь: онлайн-трансляция матча отборочного турнира ЧМ-2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 12 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Беларуси. Игра группы С пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Шотландия — Беларусь.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась латиноамериканская сборная (4:2).