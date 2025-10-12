Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в итальянский клуб зимой — GdS

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в итальянский клуб зимой — GdS
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее стал целью «Ромы», которая рассматривает вариант с арендой футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, эта аренда способна помочь нападающему сборной Нидерландов получить игровое время в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт летом. Подчёркивается, что Зиркзее попросил агента найти для него новый клуб, когда не получил вызов в национальную команду на октябрьские матчи.

В нынешнем сезоне Зиркзее принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Стали известны две позиции, которые «Манчестер Юнайтед» намерен усилить зимой

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android