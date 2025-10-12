Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в итальянский клуб зимой — GdS

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее стал целью «Ромы», которая рассматривает вариант с арендой футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, эта аренда способна помочь нападающему сборной Нидерландов получить игровое время в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт летом. Подчёркивается, что Зиркзее попросил агента найти для него новый клуб, когда не получил вызов в национальную команду на октябрьские матчи.

В нынешнем сезоне Зиркзее принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: