Игнатьев: Симонян — выдающийся человек, мастер своего дела. Будь счастлив, Никита Павлович

Известный советский и российский футбольный тренер Борис Игнатьев сказал поздравительные слова Никите Симоняну в день его рождения.

«Есть такой советский и российский футболист, тренер, выдающийся человек, мастер своего дела — Симонян. Он многое сделал для развития нашей любимой игры. Сколько лет я работал с ним в федерации футбола, сидел напротив Никиты Павловича и черпал его интеллект, отношение к людям. Вспоминаю годы, когда большие мастера приходили к нему, а Симонян делился своими мыслями. Он был вхож и в артистический мир. Великий человек! Хочу пожелать крепкого здоровья, долгих и активных лет жизни. Огромная заслуга, что он делает для футбола на должности вице-президента. Я вхожу в совет сборных команд России, где Симонян председатель. Насколько глубокие мысли его обуревают. Никита Павлович, будь счастлив и здоров!» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.