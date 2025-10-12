Тонали — о победе Италии над Эстонией: это хорошо для нашей уверенности
25-летний полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Италии Сандро Тонали высказался о победе своей сборной в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1).
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5' 0:2 Ретеги – 38' 0:3 Эспозито – 74' 1:3 Саппинен – 76'
«Это хорошо для нашей уверенности в себе, которая постепенно возвращается, и то, как мы контролировали мяч, было одним из моментов, когда мы чувствовали себя комфортно, даже в последние 10 минут, когда они все бросились в атаку. Мы уважали Эстонию, но при этом играли в свою игру и показывали, как сильно мы хотим принести очки своей команде», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.
Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, имея в своём активе 12 очков после пяти сыгранных матчей. Лидирует сборная Норвегии, у которой 18 очков.
