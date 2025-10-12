Ледяхов оценил дебют полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за сборную России

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за национальную команду в матче с Ираном (2:1). Эта встреча стала дебютной для 25-летнего футболиста за сборную России. Он вышел на поле на 67-й минуте.

«Умяров ничего не испортил. Выглядел нормально, на уровне всех остальных игроков. Наиль сделал свою работу, что от него и требовалось. Сложно кого-то отметить в игре с Ираном. Были хорошие передачи, голы, но нельзя сказать, что 90 минут кто-то из ребят показывал классную игру», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме Игорь Ледяхов: сборная России обыграла Иран, но были неубедительные отрезки

Как сборная России играет при Карпине: