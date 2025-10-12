Ледяхов оценил дебют полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за сборную России
Поделиться
Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за национальную команду в матче с Ираном (2:1). Эта встреча стала дебютной для 25-летнего футболиста за сборную России. Он вышел на поле на 67-й минуте.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Умяров ничего не испортил. Выглядел нормально, на уровне всех остальных игроков. Наиль сделал свою работу, что от него и требовалось. Сложно кого-то отметить в игре с Ираном. Были хорошие передачи, голы, но нельзя сказать, что 90 минут кто-то из ребят показывал классную игру», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 12 октября 2025
-
12:23
-
12:14
-
12:12
-
11:52
-
11:50
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
11:12
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:50
-
10:44
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:21
-
10:17
-
10:16
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30