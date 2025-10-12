Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов оценил дебют полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за сборную России

Ледяхов оценил дебют полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за сборную России
Комментарии

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за национальную команду в матче с Ираном (2:1). Эта встреча стала дебютной для 25-летнего футболиста за сборную России. Он вышел на поле на 67-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Умяров ничего не испортил. Выглядел нормально, на уровне всех остальных игроков. Наиль сделал свою работу, что от него и требовалось. Сложно кого-то отметить в игре с Ираном. Были хорошие передачи, голы, но нельзя сказать, что 90 минут кто-то из ребят показывал классную игру», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Игорь Ледяхов: сборная России обыграла Иран, но были неубедительные отрезки

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android