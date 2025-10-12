Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» насчёт возможного назначения Тухеля

Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» насчёт возможного назначения Тухеля
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» не будет рассматривать кандидатуру Томаса Тухеля в качестве замены для Рубена Аморима на посту главного тренера команды в случае увольнения португальского специалиста в середине сезона, сообщает The Sun. С января Тухель возглавляет сборную Англии.

По информации источника, «красные дьяволы» отказались от кандидатуры немецкого специалиста, несмотря на ведение с ним переговоров летом 2024 года, когда клуб искал замену для Эрика тен Хага. Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф лично встречался с Тухелем в тот период.

Контракт 52-летнего специалиста с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года. Ожидается, что Тухель не покинет пост главного тренера «трёх львов» до этого срока.

Материалы по теме
Тухель заявил о слабой поддержке болельщиков сборной Англии в матче с Уэльсом

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android