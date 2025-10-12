Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» насчёт возможного назначения Тухеля

«Манчестер Юнайтед» не будет рассматривать кандидатуру Томаса Тухеля в качестве замены для Рубена Аморима на посту главного тренера команды в случае увольнения португальского специалиста в середине сезона, сообщает The Sun. С января Тухель возглавляет сборную Англии.

По информации источника, «красные дьяволы» отказались от кандидатуры немецкого специалиста, несмотря на ведение с ним переговоров летом 2024 года, когда клуб искал замену для Эрика тен Хага. Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф лично встречался с Тухелем в тот период.

Контракт 52-летнего специалиста с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года. Ожидается, что Тухель не покинет пост главного тренера «трёх львов» до этого срока.

