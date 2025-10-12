Невеш отдал дань уважения Диогу Жоте, который погиб в июле в автокатастрофе

28-летний полузащитник «Аль-Хиляль» и сборной Португалии Рубен Невиш отдал дань уважения своему другу Диогу Жоте, который погиб в автокатастрофе, после своего дебютного гола за сборную в ворота Ирландии. Невеш спустил гетры, показал тату с Жотой и протянул руки к небу. Португальцы одержали победу в этой встрече со счётом 1:0.

«Это мой первый гол за национальную команду. Всё сложилось как нельзя лучше. Это было его желание и страсть быть здесь с нами. Его воля, его чувство жертвы, его желание победить… я сказал, что каждый из нас отдаст немного того, кем был Диогу, и сегодня это произошло», — приводит слова футболиста RMC Sport.

Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет 3 июля 2025 года в автокатастрофе на северо-западе Испании. Его брат Андре, профессиональный футболист второго дивизиона Португалии, также погиб.