Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невеш отдал дань уважения Диогу Жоте, который погиб в июле в автокатастрофе

Невеш отдал дань уважения Диогу Жоте, который погиб в июле в автокатастрофе
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний полузащитник «Аль-Хиляль» и сборной Португалии Рубен Невиш отдал дань уважения своему другу Диогу Жоте, который погиб в автокатастрофе, после своего дебютного гола за сборную в ворота Ирландии. Невеш спустил гетры, показал тату с Жотой и протянул руки к небу. Португальцы одержали победу в этой встрече со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Ирландия
1:0 Невеш – 90+1'    

«Это мой первый гол за национальную команду. Всё сложилось как нельзя лучше. Это было его желание и страсть быть здесь с нами. Его воля, его чувство жертвы, его желание победить… я сказал, что каждый из нас отдаст немного того, кем был Диогу, и сегодня это произошло», — приводит слова футболиста RMC Sport.

Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет 3 июля 2025 года в автокатастрофе на северо-западе Испании. Его брат Андре, профессиональный футболист второго дивизиона Португалии, также погиб.

Материалы по теме
«Навсегда наш номер 20». «Ливерпуль» выложил пост в честь годовщины перехода Диогу Жоты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android