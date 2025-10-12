Скидки
Тренер ЦСКА Нойя: травмы Акинфеева и Мусаева — большие потери, но они скоро вернутся

Аудио-версия:
Тренер ЦСКА Хавьер Нойя высказался о травмах футболистов команды Игоря Акинфеева и Тамерлана Мусаева.

«Конечно, травмы Акинфеева и Мусаева — это большие потери. Это одни из основных лидеров в команде. Но, думаю, это не надолго. У них не такие тяжёлые травмы. Наверняка в ближайшую неделю-две они будут уже готовы играть», — сказал Нойя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

6 октября ЦСКА проинформировал, что Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Клуб подчеркнул, что опасения насчёт серьёзной травмы не подтвердились.

Мусаев получил повреждение мышц задней группы бедра и начал проходить лечение в расположении красно-синих. Сообщалось, что ориентировочный срок его восстановления составит 14-17 дней.

